أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 15-2-2024

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 15-2-2023 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها علق حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لأول مرة على قرار تولي حسام حسن في منصب المدير الفني لمنتخب مصر،

أول تعليق من حازم إمام على تقديم حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب

علق حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لأول مرة على قرار تولي حسام حسن في منصب المدير الفني لمنتخب مصر، بعد اقالة البرتغالي روي فيتوريا عقب الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023. استمرار تأهيل أحمد حمدى فى الزمالك للتعافى من إصابة العضلة الضامة واصل أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي، على هامش المران الجماعي للأبيض الذي أقيم اليوم الخميس على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

يستعيد فريق البنك الاهلى بقيادة طارق مصطفى جهود أيمن أشرف مدافع الفريق خلال مواجهة زد المقبلة في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" عقب انتهاء الإيقاف.

حجزت البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي، أول تأشيرة لربع نهائي بطولة اسكواش أون فاير التي تستضيفها واشنطن خلال الفترة بين 14 إلى 18 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

الإسماعيلى يعود إلى الانتصارات بثنائية فى شباك سيراميكا.. فيديو