شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 15-2-2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 15-2-2023 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها علق حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لأول مرة على قرار تولي حسام حسن في منصب المدير الفني لمنتخب مصر،
أول تعليق من حازم إمام على تقديم حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب
علق حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لأول مرة على قرار تولي حسام حسن في منصب المدير الفني لمنتخب مصر، بعد اقالة البرتغالي روي فيتوريا عقب الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.
استمرار تأهيل أحمد حمدى فى الزمالك للتعافى من إصابة العضلة الضامة
واصل أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي، على هامش المران الجماعي للأبيض الذي أقيم اليوم الخميس على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.
يستعيد فريق البنك الاهلى بقيادة طارق مصطفى جهود أيمن أشرف مدافع الفريق خلال مواجهة زد المقبلة في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" عقب انتهاء الإيقاف.
الإسماعيلى يعود إلى الانتصارات بثنائية فى شباك سيراميكا.. فيديو
استعاد فريق الإسماعيلى طريق الانتصارات بالفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى.
الزمالك: أشعة خلال 48 ساعة لتحديد حجم إصابة عبد الشافى
كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن خضوع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للأبيض لأشعة خلال الـ48 ساعة المقبلة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مران اليوم الخميس، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.
ملخص تصريحات حسام حسن فى مؤتمر تقديمه مدربا لمنتخب مصر ..إنفوجراف
شهد المؤتمر الصحفى لتقديم الجهازالفنى للمنتخب الوطنى ، بقيادة حسام حسن ، عدة تصريحات هامة للعميد حسام حسن ردا على جميع اتساؤلات سواء على المستوى الفني و الطموح مع الفراعنة، وكذلك اللاعبين..
أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة أن المطلوب من حسام حسن المدير الفني للمنتخب هو الوصول الى بطولة أمم أفريقيا 2025 وكذلك الوصول إلى بطولة كأس العالم 2026 .
يظهر الأهلي بالتيشرت الأسود أمام شباب بلوزداد الجزائري في اللقاء المقرر إقامته مساء غدٍ الجمعة على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
يعود محمود حمدى الونش لاعب فريق الزمالك ، الى القاهرة غدا الجمعة، قادما من ألمانيا بعد الخضوع لجراحة الرباط الصليبى ، تحت إشراف طبيب ألمانى خلال الساعات الماضية.
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