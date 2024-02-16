الامارات | الجزيرة والعربي يفتتحان ثمن نهائي الكأس اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، مباريات دور الـ16 في بطولة كأس رئيس الدولة، بإقامة مباراتين، تجمع الأولى فريق الجزيرة مع ضيفه العربي، الساعة 17:25، بينما يلتقي في المباراة الثانية فريق حتا مع ضيفه عجمان الساعة 20:20.

وتُستكمل مباريات ثمن النهائي، غداً، بإقامة ثلاث مواجهات، تجمع الأولى الوصل مع ضيفه فريق الإمارات، ويحل في الثانية البطائح ضيفاً على حامل اللقب الشارقة الساعة 17:25، ويستضيف النصر خورفكان الساعة 20:20، ثم يختتم هذا الدور الأحد المقبل، إذ يلتقي كلباء مع ضيفه دبا الفجيرة الساعة 17:20، ويستضيف شباب الأهلي بني ياس الساعة 17:25، إلى جانب لقاء قمة يجمع العين مع ضيفه الوحدة الساعة 20:20.

وسيكون الجزيرة، اليوم، أمام مهمة تبدو نظرياً في مصلحته أمام العربي، وذلك بسبب فارق المستويات، لكن البطولة قد لا تخلو من المفاجآت. ويركز الجزيرة بشكل كبير في بطولة الكأس، بعد أن ابتعد كثيراً عن دائرة المنافسة على لقب الدوري، إذ يحتل حالياً المركز السادس في جدول الترتيب العام برصيد 20 نقطة، وبفارق 13 نقطة كاملة عن الوصل المتصدر، علماً أن للجزيرة مباراة مؤجلة أمام العين ستقام في الـ11 من أبريل المقبل.

ويظهر، اليوم للمرة الأولى، المدرب الجديد للجزيرة، الروماني ميريل رادوي، بعد أن تم التعاقد معه لموسم ونصف الموسم، بعد النجاحات التي حققها سابقاً مع البطائح، قبل انفصاله عنه قبل توقف الدوري في الفترة الأخيرة. وعلى الرغم من أن الكفة تميل نسبياً إلى الجزيرة، فإن العربي يعد من الفرق المتمرسة في دوري الدرجة الأولى، ويحتل حالياً المركز الرابع في ترتيب مسابقة الهواة برصيد 32 نقطة. وحصل العربي على دفعة معنوية كبيرة، عندما نجح في تخطي مباريات صعبة في الدور التمهيدي، وحجز مكانه في دور الـ16.

ويعتمد العربي على خبرات لاعبه المخضرم، راشد عيسى، إلى جانب المهاجم البرازيلي فييرا. ويسعى كل من حتا وعجمان إلى كسب معنويات إضافية قبل عودة ظهورهما في الدوري، حين يلتقيان الليلة، في مباراة متوازنة بينهما، ويصعب التكهن بنتيجتها. ولم يتمكن حتا وعجمان من الظهور في الجولة الماضية من بطولة الدوري بعد تأجيل مباراتيهما ضد شباب الأهلي وبني ياس.

• مدرب الجزيرة الجديد رادوي يخوض اليوم مباراته الأولى من بوابة العربي.