طبيب الزمالك يوضح تطورات إصابة الونش وعبد الشافي

كشف الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تطورات إصابة الثنائي محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي قبل مباراة الإسماعيلي.

وتعرض محمد عبد الشافي للإصابة في الركبة اليوم الخميس خلال تدريبات الزمالك، التي أقيمت استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقبلة.

فيما خضع الونش مدافع الأبيض لإجراء جراحة في ألمانيا، بعدما تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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وقال طبيب الزمالك خلال تصريحات تليفزيونية عبر “قناة الزمالك”: “نجاح العملية الجراحية التي أجراها الونش مدافع الفريق، في ألمانيا، مشددا على أن اللاعب بحالة جيدة.

وتابع: “الطبيب الألماني فضل عمل إعادة تأهيل للرباط الصليبي، فيما سيعود الونش إلى القاهرة غدًا لبدء مرحلة التأهيل الأولى والتى سوف تستمر لمدة ثلاثة أسابيع”.

وعن إصابة عبدالشافي، واصل: “سيتم فحص الظهير الأيسر لـ الزمالك غدًا للوقوقف على طبيعة إصابته”.

ويستعد فريق الزمالك لملاقاة نظيره الإسماعيلي في الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري نايل، التي من المقرر أن تقام مساء الاثنين المقبل، على ملعب استاد الإسماعيلية.

وستنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.