نجم الزمالك يحصل على وعد بالانضمام لـ منتخب مصر

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق، أن لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك حصل على وعدًا من أجل الانضمام إلى منتخب مصر.

وتولى حسام حسم قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا عقب الإخفاق في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وقال سعيد في تصريحات تليفزيونية: “اقتراب محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك من الانضمام إلى صفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة”.

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وتابع: “سعفان الصغير مدرب حراس منتخب مصر أكد لـ محمد عواد انضمامه إلى الفراعنة خلال معسكر مارس المقبل في حال حافظ على تواجده داخل فريقه بشكل أساسي”.

ومن المقرر أن يكون الظهور الأول لـ حسام حسن مع منتخب مصر يوم 18 مارس المقبل، استعدادًا للمشاركة بدورة الإمارات الودية الدولية، في الفترة من 22 حتى 26 من ذات الشهر.