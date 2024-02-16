الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حارس

اقترب حارس مرمى أحد الأندية الكبيرة في دوري المحترفين من الرحيل بعد سنوات طويلة من العطاء، في وقت ربطته الشائعات بالانتقال إلى صفوف أحد أندية المقدمة في الدوري بنهاية الموسم الحالي.

حسرة

تحسّر مسؤول في أحد الأندية المنافسة على الصعود إلى دوري المحترفين على تفريطهم في المدرب المواطن الذي أقيل من منصبه، وتمت الاستعانة بآخر أجنبي، إذ تراجعت نتائج الفريق بشكل قد يتسبب في استمراره في الدرجة الأولى.

صفقة

يواجه أحد أندية «المحترفين» ضغوطاً جماهيرية من أجل التعاقد مع لاعب مدافع أجنبي، وذلك قبل غلق سوق الانتقالات الشتوية 21 الجاري. وجاءت الضغوط الجماهيرية بعد الأداء الدفاعي المهزوز للفريق في الفترة السابقة.