شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستعيد خدمات عمرو سعداوى أمام بلدية المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد النادي المصري، خدمات لاعبه عمرو سعداوي، في المباراة المرتقبة للفريق البورسعيدي أمام بلدية المحلة، وكان سعداوي قد غاب عن المصري في اللقاء الماضي أمام الجونة والذي انتهى بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وعاد المصري،مساء الخميس إلى التدريبات على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة استعدادا لمباراة الفريق بالجولة الثالثة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بلدية المحلة ، والمقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق العشرين من فبراير الجاري.

وكان علي ماهر المدير الفني للفريق، قرر منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب التعادل مع الجونة بهدفين لمثلهما وتأكد غياب الثنائي ميدو جابر وصلاح محسن لاعبي الفريق عن المباراة المقبلة للفريق بالدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بلدية المحلة بعد حصول ميدو جابر على الإنذار الثالث ، فيما نال صلاح محسن الكارت الأحمر خلال مباراة الجونة والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 10 مباريات، فاز في 5 مواجهات، وتعادل في مباراتين، وخسر ثلاثة أخرى، وسجل لاعبو المصري 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 هدفاً آخر.