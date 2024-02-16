تشكيل الأهلي المتوقع أمام بلوزداد بدوري الابطال

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الأهلي، شباب بلوزداد الجزائري مساء اليوم الجمعة خارج الديار على ملعب الأخير في الجزائر، ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، على ملعب 5 جويلية.

يرغب الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر في تحقيق نتيجة إيجابية أمام شباب بلوزداد في ظل الأزمة التي يعاني منها المارد الأحمر من نقص عددي بعد إصابة أكثر من ١٢ لاعبا غائبا عن المباراة أمام بلوزداد الذي يقوده المدرب المميز باكيتا المدير الفني السابق للأبيض.

يعود دوري أبطال أفريقيا بعد غياب أكثر من ٥٠ يوما بعد بسبب بطولة كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في كوت ديفوار وتوجت بها الأفيال على حساب نيجيريا بنتيجة 2-1.

يعتلي الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، من فوز واحد على ميدياما الغاني، والتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد، فيما يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، من فوز على يانج أفريكانز وتعادل أمام الأهلي وخسارة على يد ميدياما الغاني.

وتنطلق مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت الجزائر.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بلوزداد:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني وياسر ابراهيم محمد عبدالمنعم وعلي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وعمرو السولية.

في خط الهجوم: كريم فؤاد ومحمود كهربا وحسين الشحات