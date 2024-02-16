"اكتشف أنه زمالكاوي".. عدلي القيعي ينتقد ناصر ماهر بعد تصريحاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انتقد عدلي القيعي رئيس شركة النادي الأهلي لكرة القدم، تصريحات ناصر ماهر لاعب الأحمر السابق المنضم مؤخرا إلى الزمالك، بشأن وجود أساطير في الزمالك وأبطال في الأهلي.

وقال ماهر، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الزمالك النادي الوحيد الذي يضم أساطير مثل شيكابالا وعبد الشافي، فيما يضم الأهلي أبطال.

ورد القيعي في تصريحات لقناة الأهلي: "ناصر ماهر اكتشف أنه زملكاوي وحلم حياته هو الانضمام للزمالك، رغم أنه قبلها كان مستعدا للانتقال إلى بيراميدز وأثناء وجوده في الأهلي كان يقول إن الأهلي بيته".

وأضاف: "كل ما يقوله ناصر ماهر يُقال لغرض معين، الفكرة كلها هي دغدغة المشاعر وليس الحديث باحترافية، فهو تلقى معاملة جيدة في الأهلي، خاصة حين تعرض لإصابات أبعدته لفترات طويلة عن الملاعب".

واختتم: "اصر ماهر انتقل من ناد كبير غير جماهيري إلى ناد آخر كبير لكن له شعبية، ليس مطلوبا من أي لاعب أن يهاجم طرفا لكي يصبح محبوبا عند طرف آخر".

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