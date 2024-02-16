الليلة ..الأهلى في مواجهة عربية أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره شباب بلوزداد الجزائري في المواجهة العربية الأفريقية التي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على إستاد 5 يوليو وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعة لبطولة دوري الأبطال.

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يدخل الأهلي مواجهة الليلة وهو يتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد5 نقاط يليه فريق يانج أفريكانز في المركز الثاني بنفس الرصيد ، فيما يتواجد شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط متساويًا مع ميدياما الغاني .

موعد مباراة الاهلى وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا



وتنطلق صافرة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر.

وتذاع مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بشكل حصري عبر قناة “ بي إن سبورت ” الناقل الحصري لمباريات البطولة الأفريقية.

من المقرر أن يرتدي الأهلي الزي الأسود وحارس المرمى يرتدي الزي الأصفر، في مواجهته أمام بلوزداد على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية.

وكان الأحمر اختتم استعداداته لمباراة شباب بلوزداد، مساء أمس الخميس وخاض اللاعبين التدريبات على ملعب المباراة بحضور وسائل الإعلام في ربع الساعة الأولى، وفقًا للقواعد المتبعة في البطولة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للتأكيد على كل الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وأدى لاعبو الأهلي فقرات متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وجزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

