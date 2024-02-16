شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى على رأس خريطة تعاقدات الزمالك في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو نادى الزمالك رمضان صبحي نجم بيراميدز على رأس خريطة تعاقدات القلعة البيضاء في الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة بعدما أبدى اللاعب رغبته في الانضمام للفريق بشرط الاتفاق مع ناديه.

ويرحب رمضان صبحى بخطوة الانتقال إلى القلعة البيضاء في الانتقالات الصيفية المقبلة ولكن هناك عقبة أمام مسئولي الزمالك تتمثل في أن اللاعب عقده ممتد مع الفريق السماوي نهاية الموسم المقبل 2024/2025.

وبات رمضان صبحى مطلباً جماهيرياً في نادى الزمالك،خاصة بعد نجاح مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب في حل العديد من الأزمات،في وقت قصير جداً،ليصبح التعاقد مع رمضان صبحى أمراً ليس بالمستحيل عليهم بشرط إنهاء المفاوضات بين الطرفين بشكل مرضى لهما.