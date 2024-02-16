شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم عبد الله السعيد.. 3 لاعبين يخطفون عقل جوميز فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم لاعبو الزمالك مستوى جيدا فى التدريبات الجماعية للفريق من أجل إثبات جدارتهم فى ارتداء القميص الأبيض وفرض أنفسهم على التشكيلة الأساسية، خاصة مع المدير الفنى الجديد البرتغالى جوزيه جوميز، لكن هناك 3 لاعبين يعتبرهم الخواجة من الأساسين معه خلال الفترة المقبلة نسلط عليهم الضوء فى السطور التالية.

عبد الله السعيد

ويأتى على رأس اللاعبين عبد الله السعيد الذى نال إعجاب جوميز، بعدما أشاد الخواجة بالمهارات الفنية للاعب فى وسط الملعب وصناعته للأهداف، ورؤيته العالية وجرأته الكبيرة فى التصويب.

ويؤمن جوميز أن عبد الله السعيد من اللاعبين الذين سيكون لهم دوراً كبيراً مع الزمالك فى الفترة المقبلة، بعدما لمس البرتغالى فاعلية اللاعب القوية أثناء الزيادة الهجومية فى المران الجماعى، فضلاً عن موهبته فى إنهاء الفرص والمقدرة على الاحتفاظ بالكرة فى أصعب المواقف.

ويرى جوميز أن عبد الله السعيد مميز فى المراوغة والمثابرة والتحكم بالكرة، بالإضافة إلى قدرته على تحقيق التوازن فى منظقة وسط الملعب والربط بين دفاع وهجوم القلعة البيضاء،الأمر الذى يعد ظاهرة مبشرة بالخير لمستقبل الفريق.

وخطف أحمد حمدى الوافد الجديد للقلعة البيضاء أيضاً أنظار البرتغالى جوزيه جوميز، بعد إعجابه برؤيته العالية في الملعب وتمريراته التي تضع المهاجمين أمام المرمى، لكن الإصابة التي تعرض لها اللاعب مؤخراً في العضلة الضامة، تسببت في قلق المدرب، الذى طالب بسرعة تجهيزه للفترة المقبلة.

ونال اللاعب الشاب محمد شحاتة إعجاب جوميز بسبب تحركاته المميزة في وسط الملعب، ولياقته البدنية العالية فى خلق حالة من التوازن فى منطقة المناورات، الأمر الذى سيجعل له دوراً كبيراً مع الفريق فى الفترة المقبلة.