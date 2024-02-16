شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحدى شباب بلوزداد فى قمة عربية أفريقية بالجزائر.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراة قوية الليلة حينما يحل ضيفاً على نظيره شباب بلوزداد الجزائري بإستاد 5 يوليو في التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، ويُدير مباراة الليلة ، طاقم تحكيم رواندي بقيادة صامويل أويكوندا ومعه الثنائي موتوييمانا وموجابا.

يدخل الأهلي ، مباراة الليلة مُتربعاً على قمة المجموعة بـ5 نقاط يليه يانج أفريكانز في المركز الثاني بنفس الرصيد ثم يأتي شباب بلوزداد ثالثاً بـ4 نقاط وأخيراً ميدياما الغاني بنفس الرصيد.

وتأتي مباراة الليلة بعد توقف طويل بسبب منافسات أمم أفريقيا الأخيرة التي استضافتها وتوّجت بها كوت ديفوار وودعتها مصر من دور الـ16 فيما ودّعتها الجزائر من دور المجموعات.

ووصلت بعثة الأهلي للجزائر مساء أمس الأول ، الأربعاء، وخاض الفريق مراناً وحيداً بالجزائر استعداداً لمواجهة الليلة المرتقبة ، واستعد المارد الأحمر للمباراة من خلال أكثر من مرحلة أبرزها المعسكر الخارجي بالإمارات الذي غاب عنه اللاعبين الدوليين وخاض الأهلي خلاله وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي إنتهتا بالخسارة في الأولى (1-2) والتعادل في الثانية (1-1) ، كما خاض الأهلي مباراة ودية أمام سموحة بالقاهرة فاز فيها الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي طوال الفترة الماضية على تجهيز لاعبيه معنوياً وفنياً وذهنياً لمواجهة الليلة التي ستكون هامة في مشوار الأحمر بدور المجموعات حيث يرغب الفريق في حصد النقاط الثلاثة من أجل قطع خطوة كبيرة نحو التأهل للدور التالي واستكمال مشوار الحفاظ على لقب البطولة القارية.

وشاهد كولر رفقة لاعبي الفريق أكثر من مباراة للمنافس الجزائري منها مباراة الذهاب بين الفريقين بالقاهرةخلال ديسمبر الماضي التي إنتهت بالتعادل السلبي ، وكشفت المباريات عن إمتلاك شباب بلوزداد قوة بدنية قدرة على اختراق دفاعات الخصوم لذا طلب المدير الفني للاهلي من لاعبيه عدم ترك مساحات لفريق شباب بلوزداد لعدم الوصول إلى مرمى مصطفى شوبير الذي سيُدافع عن عرين الأهلي الليلة لغياب الحارس الأساسي محمد الشناوي للإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الوطني في أمم أفريقيا الأخيرة.

وأصطحب كولر في رحلة الجزائر لخوض مباراة الليلة ، 22 لاعباً ، هم : مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ، كريم الدبيس ، علي معلول ، أكرم توفيق ، محمد هاني ، رامي ربيعة ،وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ، مروان عطية ، إمام عاشور ، عمرو السولية ،محمد مجدي أفشة" ، كريم نيدفيد ،مصطفي أبوالخير ، حسين الشحات وأنتوني موديست ، كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ، رضا سليم ، ومحمود عبدالمنعم "كهربا".

ويغيب 11 لاعباً عن المباراة ، هم : وسام ابو علي ومحمد الشناوي ومحمود متولي وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو وبيرسي تاو ديانج للإصابة، بينما يغيب الثنائي عمر كمال ومحمود الزنفلي بسبب عدم القيد في القائمة الأفريقية.

في المقابل ، أكد ناصر ميكيداش، المدرب المساعد لفريق شباب بلوزداد ، أن مواجهة الأهلي ستكون قوية للغاية، خاصة وأن المنافس يمتع بخبرات واسعة فى البطولة.

واضاف :"سنواجه منافساً قوياً وعنيد سبق له التتويج بهذه البطولة لعدة مرات، ما سيجعل المباراة قوية"وأضاف:"مباراتنا أمام الأهلي ضمن رابطة أبطال إفريقيا ستلعب على جزئيات"، وواصل:"سيكون لدينا بعض الغيابات بسبب الإصابات، خلال هذه المباراة، إلا أننا نملك البدائل المناسبة، الإدارة، والطاقم الفني، قمنا باللازم لوضع الفريق في أحسن الظروف، ونتمنى أن يكمل اللاعبين المهمة من أجل اسعاد أنصارنا".