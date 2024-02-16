شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرتا البيئة والتضامن تشاركان الأطفال سباق ماراثون Run For Gaza.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وياسمين فؤاد وزيرة البيئة الأطفال سباق ماراثون Run For Gaza بمحمية وادى دجلة.

انطلق صباح اليوم الجمعة ماراثون للجرى بمحمية وادى دجلة تحت اسم run for Gaza، والذى يتم تنظيمه تحت رعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

وتبلغ قيمة جوائز الماراثون 10 آلاف جنيه للمركز الأول، و7 آلاف للمركز الثانى، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 5 آلاف جنيه.

وهناك عدة جهات شريكة في تنظيم الحدث، وزارات التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضـة و المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى لحقوق الإنسان وشركة تذكرتى، بالإضافة إلى الهلال الأحمر المصرى.