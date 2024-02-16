شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد تحرك الأهلى لملعب مباراة شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فندق الإقامة بالعاصمة الجزائرية، عقب المحاضرة الفنية التى تبدأ فى السادسة والربع من مساء اليوم متوجها إلى ملعب 5 جويلية لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت الجزائر في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الرابعة بدور المجموعات، والتي تضم كلًّا من: شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

واصطحب كولر في رحلة الجزائر لخوض مباراة الليلة ، 22 لاعباً ، هم : مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ، كريم الدبيس ، علي معلول ، أكرم توفيق ، محمد هاني ، رامي ربيعة ،وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ، مروان عطية ، إمام عاشور ، عمرو السولية ،محمد مجدي أفشة" ، كريم نيدفيد ،مصطفي أبوالخير ، حسين الشحات وأنتوني موديست ، كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ، رضا سليم ، ومحمود عبدالمنعم "كهربا".