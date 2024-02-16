شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدى يبدأ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
وخضع أحمد حمدي لمجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، في ظل تعرضه للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال ودية الأبيض أمام فريق الشباب مواليد 2005.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
الزمالك يعود لاستئناف مشواره فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بملاقاة أبو سليم الليبى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة، وذلك يوم الأحد 25 فبراير الجارى.
ويختتم الزمالك مبارياته فى شهر فبراير الجارى، بمواجهة الداخلية، ضمن منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، فى الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، الأربعاء 28 فبراير الجارى.
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