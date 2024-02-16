شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدى يبدأ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ أحمد حمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى، على هامش المران الجماعى للأبيض، الذى أقيم اليوم الجمعة على الملعب الفرعى باستاد الدفاع الجوى، استعداداً لمباراة الإسماعيلى المقبلة في مسابقة الدوري.

وخضع أحمد حمدي لمجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، في ظل تعرضه للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال ودية الأبيض أمام فريق الشباب مواليد 2005.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يعود لاستئناف مشواره فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بملاقاة أبو سليم الليبى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة، وذلك يوم الأحد 25 فبراير الجارى.