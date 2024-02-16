شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطمئن على إصابة ناصر منسى فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
واطمأن المدير الفنى على اللاعب فى ظل الإصابة التى يعانى منها ناصر منسى فى القدم، وواصل اللاعب البرنامج التأهيلى الذى يخضع له على هامش المران.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للقاء الإسماعيلى المقرر له يوم 19 فبراير الجارى فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.
وخاض الفارس الأبيض عدة مباريات ودية لتطبيق خطة البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لتجهيز اللاعبين والتعرف على مستوياتهم قبل استئناف بطولة الدورى الممتاز دورىNile ، حيث طلب جوميز خوض عدة مواجهات ودية منذ أن تولى مهمة القيادة الفنية للفريق الأبيض.
ونجح مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب فى إبرام عدة صفقات لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، فى ظل استعداد الفريق لخوض عدة مباريات سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى.
وتعد الصفقات الجديدة للزمالك بمثابة انتفاضة كروية للفريق فى المباريات المقبلة، بالإضافة إلى المدير الفنى الجديد الذى تعقد عليه الجماهير آمالا وطموحات لتحقيق ألقاب وبطولات خلال الفترة المقبلة.
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