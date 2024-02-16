شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطمئن على إصابة ناصر منسى فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة مع ناصر منسى مهاجم الأبيض على هامش مران اليوم الجمعة، الذى أقيم على الملعب الفرعى باستاد الدفاع الجوى، استعداداً لمباراة الإسماعيلى المقبلة فى الدورى.

واطمأن المدير الفنى على اللاعب فى ظل الإصابة التى يعانى منها ناصر منسى فى القدم، وواصل اللاعب البرنامج التأهيلى الذى يخضع له على هامش المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للقاء الإسماعيلى المقرر له يوم 19 فبراير الجارى فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.