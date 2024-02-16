موعد مباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن ..والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة أمام نظيره الأخدود، مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.

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ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 40 نقطة، بفارق 13 نقطة عن الهلال المتصدر ، فيما يأتي الأخدود في المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.

موعد مباراة الاهلى والاخدود في دوري روشن



وتنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد الأخدود في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، فيما تقام في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الأخدود



وتذاع مباراة أهلي جدة ضد الأخدود في دوري روشن بشكل حصري عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية SSC الحقوق الحصرية، وتبث اللقاء عبر شاشتها SSC 1.