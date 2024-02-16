بعد رحيل مبابي.. صلاح يدخل دائرة اهتمام باريس سان جيرمان

أفادت تقارير صحفية الفرنسية، اليوم الجمعة، عن اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي، بالتعاقد مع المصري محمد صلاح، تحسبًا للرحيل الوشيك كيليان مبابي.

وقرر كيليان مبابي، الرحيل عن فريق باريس سان جيرمان، نهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء عقده في يونيو المقبل.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إن قائمة من الأسماء المرشحة لتعويض كيليان مبابي، تتضمن محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر.

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وأضافت الصحيفة الفرنسية أن الأولوية لدى إدارة باريس سان جيرمان، لدعم الهجوم، ضم النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي.

وأكدت تقارير أخرى أن باريس مستعد لدفع 130 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد أوسيمين، وأيضا 175 مليون يورو لكسر عقد لياو مع ميلان.

الجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني، دخل في مفاوضات مع مبابي أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية، ولكن رغبة باريس سان جيرمان في الاحتفاظ بخدماته لأطول وقت منعت إتمام الصفقة.