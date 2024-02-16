"لا أفقد الأمل".. سيد عبد الحفيظ يروي تفاصيل نهائي كأس مصر 2016

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عدم شعوره بفقدان الأمل في العديد من المواقف، أبرزها مباراة نهائي الكأس 2016.

وقال عبد الحفيظ خلال تصريحات تلفزيونية: "طوال مسيرتي قبل الصعود للفريق الأول مع النادي الأهلي لم أتعرض للإصابة، وبعد وصولي للفريق الأول خضعت لـ9 عمليات، منها صليبي".

وأضاف: "لا أفقد الأمل، وكانت هناك مباريات يتبقى فيها دقيقتين لكن حالة الفريق تطمئنني لهذا لا أفقد الأمل، سواء كلاعب أو مسؤول".

وأوضح: "في مباراة نهائي كأس مصر 2016 ضد المصري، كنا متأخرين في النتيجة في الشوط الثالث، وفي الدقيقة 117 قلت لهم أننا سنفوز بالمباراة، وهذا ما حدث تعادلنا، ثم أحرز أحمد فتحي هدف الفوز".

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