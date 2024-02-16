شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: نرفض تقسيط غرامة كهربا ولن نفرط فى حقوقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادى الزمالك عن رفض تقسيط غرامة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق، مع التمسك بما حكمت به المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

وأضاف المصدر أن الحديث عن تقسيط الغرامة غير وارد على الإطلاق، حيث يتمسك الزمالك بحقوقه ولن يفرط فيها، كما أن الأبيض لم يقبل بتقسيط الغرامة فى ظل الأزمة التى مر بها الزمالك والخاصة بإيقاف القيد، ومع ذلك لم تتم الموافقة على التقسيط.

كان عمرو أدهم عضو مجس إدارة نادى الزمالك كشف عن سبب عدم إدراج قضية محمود عبد المنعم كهربا فى قائمة جلسات الاستماع بالمحكمة الرياضية الدولية "كاس" والمنشورة على الصفحة الرسمية للمحكمة الدولية الرياضية.

وقال عمرو أدهم، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن قضية كهربا ليس لها جلسة استماع، خاصة أنه تم الحكم النهائى فيها، وعندما تقدم اللاعب باستئناف على الحكم، تسأل المحكمة ما الجديد في القضية حتى يتم تقديم الاستئناف وقبوله، قائلا: "الحكم نهائى فى القضية هيعملو جلسة استماع ليه؟".