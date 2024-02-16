إتحاد الكرة يكشف سر حضور حسام حسن نهائي كأس مصر بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن سبب حضور الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم مباراة الاهلي و الزمالك في نهائي كأس مصر .

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وأكد الاتحاد أن حسام حسن سيتواجد مع مساعديه في مدرجات ملعب الأول بارك لمتابعة الفريقين ، وليس لتحليل المباراة لإحدى القنوات السعودية كما يتردد .

وكان حسام حسن تولي قيادة الفراعنة خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الذي رحل عقب توديع منتخب مصر، منافسات بطولة أمم أفريقيا من دور الـ16، بعد الهزيمة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

موعد نهائي كأس مصر

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 8 مارس المقبل في نهائي بطولة كأس مصر في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن يحصل الفريق الفائز من المواجهة ٣٥٠ ألف دولار مقابل حصول الخاسر على ١٥٠ ألفًا، و ١٠٠ ألف دولار لكل فريق إضافية نظير التواجد في اللقاء.

يذكر أن هذا اللقاء هو الأول في نهائي المسابقة المحلية الذي يقام خارج مصر تاريخيًا.



