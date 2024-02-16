كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح رسميًا لمباراة برينتفورد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول جاهزية الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز للمشاركة في مباراة برينتفورد المقبلة في الدوري الإنجليزي وذلك عقب تعافيه من الإصابة بشكل نهائي .

إقرأ أيضًا..

وكان صلاح تعرض للأصابة أثناء مشاركته في مباراة منتخب مصر أمام غانا والتي أقيمت ضمن دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت دايفور 2023.

وقال كلوب في تصريحات للمؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم قبل مباراة برينتفورد : “ أن صلاح شارك في المران الجماعي للريدز بشكل كامل وهو ما يؤكد جاهزيته للمباراة القادمة ”.

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد

ويلتقي ليفربول بنظيره برينتفورد غدا السبت على أرضية ستاد جريفين بارك في افتتاح الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.