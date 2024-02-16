جوتا يحصد لقب لاعب شهر يناير في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - حصد البرتغالى ديوجو جوتا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزى جائزة لاعب شهر يناير فى الدورى الإنجليزى .

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ونشرالحساب الرسمي للبريميرليج عبر منصة “ إكس ” “ جوتا لاعب الشهر بعدما نجح فى تسجيل ثلاثة أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين ، ليحصد الجائزة للمرة الأولى فى مسيرته ”.

وتفوق جوتا على كل من زميله كونور برادلي، البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، ريتشارليسون مهاجم توتنهام، جابرييل ماجاليس مدافع أرسنال، أديبايو لاعب لوتون تاون.

ويعد جوتا ثاني لاعب من ليفربول يفوز بالجائزة هذا الموسم، بعد فوز النجم المصري محمد صلاح بها في أكتوبر.

ويتصدر الفريق الكروي بنادي ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة ، متفوقًا على مانشستر سيتي بفارق نقطتين.