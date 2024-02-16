نجم ليفربول لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

تمكن الدولي البرتغالي ديوجو جوتا، لاعب فريق ليفربول، من تحقيق جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر يناير الماضي، وذلك للمرة الأولى في مسيرته.

وحصل نجم “الريدز”، على العدد الأكبر من أصوات الجماهير، وكذلك لجنة من خبراء كرة القدم، حسبما أفاد موقع رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الجمعة.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، أن ديوجو جوتا حصل على الجائزة بعد تسجيله 3 أهداف وقيامه بتمريرتين حاسمتين في 3 مباريات فقط، ليلعب دورا مهما في فوز ليفربول بتلك اللقاءات.

وتصدر الدولي البرتغالي القائمة المختصرة للمرشحين للحصول على الجائزة، والتي ضمت كل من: إيليا أديبايو (لوتون تاون)، دي بروين (مانشستر سيتي)، وجابرييل ماجالهايس (آرسنال) وريتشارلسون (توتنهام) بالإضافة إلى كونور برادلي، زميله في ليفربول.

وأصبح جوتا، ثاني لاعب من ليفربول يفوز بالجائزة في الموسم الحالي، بعد فوز زميله محمد صلاح بها في تشرين الماضي.