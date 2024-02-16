كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح لمباراة برينتفورد بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، جاهزية النجم المصري محمد صلاح لمباراة برينتفورد المقبلة بالدوري، بعد تعافيه من الإصابة، التي لحقت به أثناء المشاركة مع المنتخب المصري ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ويستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره برينتفورد غداً، في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً، ضمن منافسات الجولة الـ25 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "محمد صلاح أصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي في الفترة المقبلة، بعد مشاركاته في مران الفريق بشكل كامل خلال الأيام الماضية".

وأضاف: "إبراهيما كوناتي وجو جوميز أصبحا جاهزان بشكل طبيعي للمباراة، بالإضافة إلى عودة الثنائي كونر برادلي وأليسون، فيما يستمر غياب كلا من تياجو ألكانتارا وأرنولد".

وتابع: "في ظل وجودي داخل الفريق لا يمكن إجبار أحد على اللعب، وكل ما يقال عن إجبار أرنولد على المشاركة خلال الفترة الماضية رغم عدم جاهزيته غير صحيح، ولكننا نعمل على إشراكه في المباريات بمجرد تعافيه من الإصابة بشكل نهائي".

وواصل: "لا أفكر في الوقت الحالي سوى في مباراة برينتفورد وبعدها مباراة لوتون تاون، ولا أنظر إلى غيابات الفريق في نهائي كأس الرابطة في الوقت الحالي".

واختتم: "ترنت ألكسندر أرنولد سوف يعود إلى الفريق بعد مباراة نهائي كأس الرابطة بأسبوعين، فيما قد يشارك سوبسلاي في المباراة النهائية".