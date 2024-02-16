تقارير: محمد صلاح أبرز المرشحين لتعويض كيليان مبابي في باريس سان جيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عودة النجم المصري محمد صلاح إلى دائرة اهتمامات فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، لتعويض رحيل نجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي، الذي أعلن رحيله عن الفريق بشكل رسمي بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية: "إن فريق العاصمة الفرنسية، يرى أن كيليان مبابي لا يمكن تعويضه بلاعب واحد، لذلك يراقب باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة عدد من النجوم في مختلف الفرق، وأبرزهم ثنائي الدوري الإنجليزي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول وبرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، بالإضافة إلى فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي".

وأضاف التقرير: "رحيل مبابي عن باريس يوفر مبلغ 200 مليون يورو، وهو ما يكفي لإعادة بناء الخط الهجومي لفريق العاصمة الفرنسية، والتجهيز بشكل قوي لعصر ما بعد كيليان مبابي".

وينتهي عقد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي، في صيف 2025.

وشارك النجم المصري في 27 مباراة رفقة فريق ليفربول هذا الموسم بمختلف البطولات، تمكن خلالهما من تسجيل 18 هدفاً، وتقديم 9 تمريرات حاسمة.