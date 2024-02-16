شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال مدرب الإسماعيلى عن مواجهة الزمالك بالدوري ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حمد إبراهيم المدرب العام لنادي الإسماعيلي أن الفوز على سيراميكا جاء نتاج عمل كبير قام به الجميع داخل النادي وأهديه لجماهيرنا الداعم الأول لنا مؤكداً أن مباراة الدراويش المقبلة أمام الزمالك صعبة للغاية.

واستعاد الدراويش مسيرة الانتصارات على حساب سيراميكا بهدفين مقابل هدف.

أغلق الجهاز الفني لفريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، صفحة مباراة سيراميكا التي جمعتهما مساء الخميس، في الجولة الثانية عشر من بطولة دورى nile، وبدأ التجهيز لمواجهة الزمالك الاثنين المقبل لضيق الوقت بين المباراتين.

وقال حمد ابراهيم فى تصريحات للموقع الرسمى للاسماعيلى :”أشكر اللاعبين على جهودهم في مباراة سيراميكا جميعهم كانوا على قدر المسئولية”.

وأكمل :”دعمنا الفريق بصفقات مزيج بين الشباب والخبرة وأشكر مجلس الإدارة على عملهم الكبير”.

وأضاف مدرب الإسماعيلي :”أهُدى هذا الانتصار لجماهيرنا العظيمة ونعدهم بأننا سنستمر في اللعب بقتالية لضمان استمرار النتائج الإيجابية وتحسين مركز الفريق بجدول مسابقة الدوري “.

واستكمل تصريحاته :”لاعبو الفريق قدموا جهود كبيرة ونفذوا التعليمات بشكل مميز ،الجميع كانوا على قدر المسؤولية الملقاه على عاتقهم وتعويض الخسارة التي تعرضنا لها في كأس رابطة الأندية”.

وواصل :”الفريق تم تدعيمه بصفقات مميزة من اللاعبين الشباب والخبرة وسيكونوا إضافة كبيرة في استعادة مسيرة الانتصارات من جديد”.

وأتم تصريحاته :”سنغلق تلك الصفحة وسنبدأ من الاستعداد لمباراة الزمالك الصعبة والتي سنبذل قصارى الجهد فيها للخروج بنتيجة إيجابية تسعد جماهيرنا”.