شكرا لقرائتكم خبر عن مازن عزام يلجأ إلى القضاء بعد تجاهله من النادي المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مازن عزام لاعب النادي المصري، لجوءه إلى القضاء بداعي تجاهله من النادي البورسعيدي، وكتب مازن عزام عبر حسابه على انستجرام: برغم ان دي خطوة غير راضي عنها، لكن عدم تقدير النادي المصري لي جعلني ألجأ للقضاء.

وفي وقت سابق، كشف مازن عزام لاعب النادى المصرى، حقيقة إصابته بمرض نادر، ما أدى إلى استبعاده من الفريق البورسعيدى، وكان مازن عزام، المنتقل إلى الفريق البورسعيدى فى يناير قبل الماضى قادما من الفيوم، قد أثار حالة من الذعر بعد سقوطه فى أول مران له مع الفريق بشكل درامى.

وتم تشخيص حالة مازن عزام بطريقة خاطئة من أحد الأطباء الذى أكد إصابة اللاعب بمرض نادر إلا أن الفحوصات الطبية التى خضع لها اللاعب بعد ذلك أكدت سلامته بعدما خضع لفحوصات كبار الأطباء فى مصر منهم الدكتور مجدى يعقوب.

وعاد الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، إلى التدريبات على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة استعدادا لمباراة الفريق بالجولة الثالثة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بلدية المحلة ، والمقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق العشرين من فبراير الجاري.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 10 مباريات، فاز في 5 مواجهات، وتعادل في مباراتين، وخسر ثلاثة أخرى، وسجل لاعبو المصري 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 هدفاً آخر.