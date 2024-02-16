بث مباشر.. لمباراة الاهلى والزمالك في قمة دوري اليد للمحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل الأهلي والزمالك مساء اليوم ، في اللقاءالذى يجمع بين الفريقين على الصالة المغطاه بالسادس من أكتوبر لمتابعة قمة الفريقين في دوري المحترفين لكرة اليد.

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موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري اليد



ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في إطار منافسات دوري المحترفين لكرة اليد، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، والسادسة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم



وتذاع مباراة الاهلي والزمالك اليوم في دوري اليد عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" بتعليق صوتى لـ خالد خيري.

وتعود منافسات بطولة دوري كرة اليد بعد فترة غياب بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا والتتويج باللقب على حساب الجزائر في النهائي.

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وكانت مباراة الأهلي والزمالك لكرة اليد في قمة مواجهات الدوري المصري لموسم 2023-2024 قد شهدت توترًا قبل إقامتها بسبب ملعب اللقاء، قبل أن يتم حسمه في الساعات الماضية.

وكان نادي الزمالك اعترض على إقامة مباراته ضد الأهلي على الصالة الدولية بمدينة أكتوبر بسبب سوء أرضية الصالة، حيث إنها غير مجهزة وقد تعرض اللاعبين للإصابة.