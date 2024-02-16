شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك 2009 يهزم الأهلى 5 / 1 فى بطولة الجمهورية للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009، على الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء ضمن الجولة الثانية والعشرين لبطولة الجمهورية للناشئين.

سجل خماسية الزمالك كل من، أحمد صفوت ثلاثة اهداف "هاتريك"، وأحمد محمود "هدفين".

واستطاع لاعبو الزمالك تحويل التأخر بهدف من ركلة جزاء للأهلي لفوز بخماسية بجانب إهدار بعض الفرص المحققة التي كادت أن تزيد رصيد الأهداف.

وحرص محمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين، وحازم إمام نائب المدير الفني لقطاع الناشئين، وأعضاء اللجنة الفنية وقدامى لاعبي الزمالك على حضور المباراة لمؤازرة الفريق.