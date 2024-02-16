شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى يتحدث عن مواجهة الإسماعيلى مع الزمالك فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر عبد الرحمن مجدي جناح الإسماعيلي عن سعادته بالانتصار على سيراميكا مقدما الشكر لجماهير الفريق على دعمها اللامحدود وحرصها على مساندة اللاعبين في كل الأوقات مشدداً على صعوبة مواجهة الزمالك المقبلة فى الدوري.

وسجل عبد الرحمن مجدي هدف الدراويش الثاني في شباك سيراميكا بعد تمريرة سحرية من قبل نادر فرج، فى لقاء أمس الذى أنتهى بثنائية لصالح الدروايش.

وأضاف عبد الرحمن مجدى فى تصريحات للموقع الرسمى للاسماعيلى :”أُهدى هذا الفوز لجماهيرنا العظيمة فهم السبب الرئيسي وراء الثلاث نقاط”.

واستكمل :”جميع اللاعبين كان لديهم إصرار كبير على استعادة نغمة النتائج الإيجابية لتحسين مركز الفريق بجدول البطولة”.

وواصل :”كابتن إيهاب جلال وجهازه المعاون يبذلون جهودا كبيرة مع اللاعبين واشكرهم بشكل خاص على ما يقدموه من أجل الفريق”.

وأنهى حديثه :”مواجهة الزمالك صعبة للغاية ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في تحقيق نتيجة إيجابية واستمرار مسيرة الثلاث نقاط”.

أغلق الجهاز الفني لفريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، صفحة مباراة سيراميكا التي جمعتهما مساء الخميس، في الجولة الثانية عشر من بطولة دورى nile، وبدأ التجهيز لمواجهة الزمالك الاثنين المقبل لضيق الوقت بين المباراتين.