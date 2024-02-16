شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتقدم على الزمالك 14/12 فى الشوط الأول بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 14/12 فى الشوط الأول على صعيد خامس جولات المرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة أكتوبر الدولية .

بينما تقام الجولة السادسة الثلاثاء القادم 20 فبراير بلقاءات بين كل من: سبورتنج مع سموحة وطلائع الجيش مع الجزيرة والبنك الأهلى مع الاهلى و الزمالك مع هليوبوليس .

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

وشهدت فترة توقف الدورى حصول منتخب مصر الأول لكرة اليد على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى اختتمت مؤخرا بمصر على حساب الجزائر بنتيجة 29 / 21 والتأهل إلى أولمبياد باريس.