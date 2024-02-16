أسطورة ليفربول يعلن رحيل محمد صلاح في نهاية الموسم

أكد مارك لورينسون، أسطورة ليفربول، أن الدولي المصري محمد صلاح، سيرحل عن صفوف الريدز، في نهاية الموسم الكروي الجاري.

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف عام 2025، ويعد هدفًا أساسيًا للأندية السعودية في نهاية الموسم.

وسبق وأن حاول الاتحاد السعودي التعاقد مع صلاح في الصيف الماضي، ولكن ليفربول رفض التفريط في خدماته.

وقال لورينسون في تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور”، إن قائد منتخب مصر سيغادر الريدز بالتأكيد بنسبة 100%.

وأوضح، أنه بغض النظر عما سيحدث في الموسم الحالي، ولكنه يعقد أن محمد صلاح سيرحل عن ليفربول إلى السعودية.

وأشار إلى أنه يتمنى حصول النادي الإنجليزي على رسوم باهظة من وراء بيع الفرعون المصري، للتعاقد مع ثنائي مميز.

وأفاد بأن صلاح كان بإمكانه الرحيل في الصيف الماضي، واقتحام مكتب المدرب كلوب، ويقول له أريد الرحيل، لكن اللاعب لم يفعل ذلك.

وأضاف أسطورة ليفربول:”اللاعبون الذين حضروا، في غياب صلاح، يعرفون أنهم يقاتلون من أجل التواجد في التشكيل الأساسي، وهذا أمر عظيم”.

واختتم:”يتواجد في هجوم الريدز الكثير من النجوم مثل ديوجو جوتا ونونيز ولويس دياز، ورغم ذلك أؤيد ضم لاعبين جدد حال رحيل صلاح”.