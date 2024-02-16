مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي نادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر.

ويدخل النادي الأهلي مواجهة شباب بلوزداد بالتشكيل الرسمي التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية -إمام عاشور - أكرم توفيق.

خط الهجوم: حسين الشحات - أنتوني موديست - طاهر.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، بينما احتل الفريق الجزائري المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

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