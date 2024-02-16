شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات مستشفى الزمالك ..الونش يعود من ألمانيا وتأهيل أحمد حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورات جديدة يشهدها نادى الزمالك على مستوى الإصابات التى تعرض لها اللاعبون خلال الأيام الماضية ، حيث خضع الونش لجراحة الصليبى وتعرض زياد كمال لاصابة بمزق فى العضلة الخلفية وكذلك ناصر منسى و احمد حمدى ، ونرصد فى السطور التالية تطورات إصابات لاعبى الفريق الأبيض

الونش يعود من ألمانيا

يعود محمود حمدى الونش لاعب فريق الزمالك ، الى القاهرة الجمعة، قادما من ألمانيا بعد الخضوع لجراحة الرباط الصليبى ، تحت إشراف طبيب ألمانى خلال الساعات الماضية

تأهيل أحمد حمدى

واصل أحمد حمدي الوافد الجديد على الزمالك فى ميركاتو الشتاء، برنامجه التأهيلي، على هامش المران الجماعي للأبيض الذي أقيم اليوم الخميس على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وخضع أحمد حمدي لمجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، في ظل تعرضه للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال ودية الأبيض أمام فريق الشباب مواليد 2005.

ناصر منسى يتعافى من اصابة وجه القدم

خضع ناصر منسي لاعب الزمالك لمجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم على هامش المران الجماعي، في ظل تعرضه للإصابة بكدمة في وجه القدم خلال التدريبات الجماعية الأخيرة.

زياد كمال يخضع لبرنامج تأهيلي

برنامج تأهيلي يخضع زياد كمال المعار من إنبى إلى الزمالك حيث خضع لجلسة علاجية، على هامش مران الفريق استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري ، ويغيب زياد كمال لاعب الزمالك عن صفوف فريقه لمدة تصل إلى 10 أيام بعد إصابته بمزق في العضلة الخلفية.

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي فى الزمالك عن خضوع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للأبيض لأشعة خلال الـ48 ساعة المقبلة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مران أمس الخميس، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي. وكان محمد عبد الشافي تعرض لإصابة في الركبة خلال المران، وسيخضع لفحوصات طبية للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها.

أشعة تحسم مصير عبد الشافي