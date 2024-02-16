"دكة" الأهلي أمام شباب بلوزداد ..كهربا ورضا سليم وأفشة ونيدفيد

القاهرة - سامية سيد - يجلس على دكة بدلاء الأهلي أمام شباب بلوزداد الليلة بدوري أبطال أفريقيا ، كلاً من : رامي ربيعة ومحمود كهربا ورضا سليم وحمزة علاء وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وكريم فؤاد وكريم الدبيس.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة شباب بلوزداد المقرر إقامتها على ملعب 5 چويلية ببطولة دوري ابطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : مصطفى شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وأكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وموديست.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد بإستاد 5 يوليو في التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري

وأصطحب كولر في رحلة الجزائر لخوض مباراة الليلة ، 22 لاعباً ، هم : مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ، كريم الدبيس ، علي معلول ، أكرم توفيق ، محمد هاني ، رامي ربيعة ،وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ، مروان عطية ، إمام عاشور ، عمرو السولية ،محمد مجدي أفشة" ، كريم نيدفيد ،مصطفي أبوالخير ، حسين الشحات وأنتوني موديست ، كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ، رضا سليم ، ومحمود عبدالمنعم "كهربا".يدخل الأهلي ، مباراة الليلة مُتربعاً على قمة المجموعة بـ5 نقاط يليه يانج أفريكانز في المركز الثاني بنفس الرصيد ثم يأتي شباب بلوزداد ثالثاً بـ4 نقاط وأخيراً ميدياما الغاني بنفس الرصيد.

ويغيب 11 لاعباً عن المباراة ، هم : وسام أبو علي ومحمد الشناوي ومحمود متولي وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو وبيرسي تاو ديانج للإصابة، بينما يغيب الثنائي عمر كمال ومحمود الزنفلي بسبب عدم القيد في القائمة الأفريقية.