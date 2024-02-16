دوري ابطال افريقيا.. تشكيل شباب بلوزداد لمواجهة الأهلى

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البرازيلي ماركوس باكيتا، المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري عن تشكيل فريقه لمباراة الأهلى المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب 5 جويلية في الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.



تشكيل شباب بلوزداد لمواجهة الأهلى

في حراسة المرمى: أليكسيس جندوز

في خط الدفاع: حسين بن عيادة - شعيب قداد - معاد حداد - يوسف لعوافي.

في خط الوسط: عبدالروؤف بن غيث - حسين سالمي - أكرم بوراس.

في خط الهجوم: عبدالرحمن مزيان - ليونيل وامبا - محمد بلخير.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا

تلعب المباراة مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.



القناة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 6.