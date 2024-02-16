الأخدود يقلب الطاولة على أهلي جدة في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود في تحقيق فوزًا مثيرًا على نظيره أهلي جدة السعودي، ضمن منافسات الجولة العشرون من منافسات دوري روشن لهذا الموسم، والذي شهدها ملعب مدينة الأمير الهذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران.



تقدم الأخدود بالهدف الأول عن طريق سولومون، لاعب الأخدود بهدف عكسي في مرماه في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، بينما سجل روبيرتو فيرمينو في مرمى الأخدود في الدقيقة 46، فيما أحرز هدفي الأخدود أليكيس وحمد ال منصور في الدقيقتين 25 و43.

وأحرز هدف الفوز لأهلي جدة السعودي اللاعب تاوامبا في الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني من اللقاء.

بهذه النتيجة، يتجمد رصيد أهلي جدة عند النقطة 40 بترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم 2023/2024، فيما ارتفع الأخدود للنقطة 23 في المركز الحادي عشر بترتيب المسابقة.