الاهلي يعود لفصوله الباردة بخسارة من الأخدود في الدوري السعودي

خسر الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، من نظيره الأخدود في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات مسابقة دورس روشن السعودي.

وفاز فريق الأخدود على نظيره الاهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي، والتي أقيمت على ملعب استاد مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

وسجل ثلاثية فريق الأخدود كل من، أليكس كولادو في الدقيقة 25، وحمد آل منصور في الدقيقة 43، وليندر تاومبا في الدقيقة 59.

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فيما أحرز هدفي الاهلي، سولومون في الدقيقة 32، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو، في الدقيقة 45+3، من ركلة جزاء احتسبها الحكم.

وشهدت المباراة حصول روجر ايبانيز لاعب الاهلي على بطاقة حمراء بعدما تدخل بعنف على نجم الأخدود.

ودخل الاهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: علي مجرشي، روجر إيبانز، عبد الباسط الهندي، سعد بالعبيد.

الوسط: محمد المجحد، آلان سان مكسيكان، فهد الرشيدي، رياض محرز، جابري فيجا.

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو.

ويحتل فريق الاهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة، بينما يأتي الأخدود في المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة.