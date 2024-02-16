فانتازي.. هل يجب المخاطرة وشراء صلاح في الـ " Double Gameweek 25" ؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شارك الجناح المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في التدريبات الجماعية للفريق، بعد العودة من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر ضد غانا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ومن الممكن أن تؤثر عودة محمد صلاح على خطط مدربي فانتازي في الجولة المزدوجة "Double Gameweek 25".

وأكد يورجن كلوب مدرب ليفربول اليوم الجمعة أن المصري "ينافس نفسه" للمشاركة ضد برينتفورد ولوتون تاون بعد غيابه الأخير بسبب إصابة.

وبعد أن غاب عن آخر أربع مباريات، لا تزال هناك فرصة أن يتمكن صلاح من المشاركة في الجولة المقبلة.

وتقام مباراتهم على أرضهم ضد لوتون قبل أربعة أيام فقط من المباراة النهائية في كأس الرابطة الإنجليزية ضد تشيلسي.

ولكن إنتاج صلاح هذا الموسم يوضح لماذا يستحق المخاطرة من قبل مدربي فانتازي مع نجم ليفربول.

ولا يزال صلاح أفضل لاعب يساهم بالأهداف في فانتازي على الرغم من غيابه عن آخر 4 مباريات، بالإضافة إلى تحقيقه 10 نقاط فأكثر في سبع مناسبات بفانتازي.

وإحدى تلك العائدات السبع جاءت أمام أحد منافسيه في DGW25، برينتفورد، عندما سجل صلاح هدفين وحقق 16 نقطة في الجولة 12.

ومن المتوقع أيضًا أن تؤثر عودة المصري على دقائق زملائه في الفريق ديوجو جوتا وداروين نونيز، وهما من بين أكثر ثلاثة لاعبين تم شراؤهم للجولة DGW25.