محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أختار كشافة فانتازي أفضل 11 لاعبا للجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز في تشكيل 3-4-3، ويتواجد في التشكيل 9 لاعبين لديهم جولة مزدوجة "DGW25"، حيث حصل إيرلينج هالاند على شارة الكابتن، وتم تعيين فيل فودين نائبا له.

مارك فليكن (برينتفورد) 4.5 مليون جنيه إسترليني

على الرغم من أن فرصه للحفاظ على الشباك نظيفة ضد ليفربول ومانشستر سيتي تبدو ضئيلة، إلا أن حارس برينتفورد لا يزال بإمكانه تقديم DGW25 ناجح، حيث حقق فليكن 17 تصديًا في آخر مباراتين له، بما في ذلك 12 تصديا ضد مانشستر سيتي في الجولة 23، ليحقق خمس نقاط من التصديات وحدها.

فيرجيل فان ديك (ليفربول) 6.4 مليون جنيه إسترليني

يقدم قلب الدفاع الهولندي لمدربي فانتازي خيارا جيدا بعيدا عن التناوب وخطر المشاركة ضد برينتفورد ولوتون، ويتباهى فان ديك بتهديد كبير من الكرات الثابتة للريدز وسدد 23 كرة داخل منطقة الجزاء، أكثر من أي مدافع آخر في فانتازي.

جابرييل (أرسنال) 5.1 مليون جنيه إسترليني

يزور المدافع البرازيلي نظيره بيرنلي بعد تحقيقه 10 نقاط فأكثر ثلاث مرات خلال آخر 7 جولات، وجمع جابرييل ثلاثة أهداف وتمريرة حاسمة بشباكين نظيفتين ليحقق 42 نقطة خلال تلك الفترة.

ألفي دوتي (لوتون) 4.6 مليون جنيه إسترليني

يتمتع ظهير لوتون بإمكانات هجومية تمكنه من تحقيق الكثير من النقاط ضد مانشستر يونايتد وليفربول، وقدم دوتي هدفًا واحدًا وست تمريرات حاسمة في آخر تسع مباريات له، في حين أن إجمالي تمريراته المفتاحية البالغة 47 تمريرة هذا الموسم تحتل المرتبة الأولى لفريق هاترز والثالث بين المدافعين.

كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) 10.8 مليون جنيه إسترليني

على الرغم من مشاركته كبديل في اثنين من آخر أربع مباريات، إلا أن صانع الألعاب البلجيكي حقق عوائد هجومية في جميع المباريات الأربع، ويمكن أن يثبت دي بروين أنه بديل قوي لشارة "الكابتن" على أرضه ضد تشيلسي وبرينتفورد.

ديوجو جوتا (ليفربول) 8.3 مليون جنيه إسترليني

مع استمرار الشكوك حول جاهزية محمد صلاح، ارتفعت نسبة ملكية جوتا إلى أكثر من 20% في فانتازي، بعد تسجيله 5 أهداف وتقديم ثلاث تمريرات حاسمة خلال آخر ست جولات بالدوري الإنجليزي، قبل مواجهة برينتفورد ولوتون.

فيل فودين (مانشستر سيتي) 8 مليون جنيه إسترليني

الجناح الإنجليزي هو أفضل لاعب بمانشستر سيتي في المباريات على أرضه هذا الموسم، حيث حصل على 70 نقطة على ملعب الاتحاد بفضل ثلاثة أهداف وست تمريرات حاسمة، قبل ملاقاة تشيلسي وبرينتفورد على أرضه.

أنتوني جوردون (نيوكاسل) 6.1 مليون جنيه إسترليني

سجله في سانت جيمس بارك هذا الموسم يجعل جناح نيوكاسل يونايتد اختيارًا متميزًا بين اللاعبين مع مباراة واحدة فقط في "DGW 25" ويستضيف بورنموث باعتباره ثالث أفضل لاعب يسجل الأهداف في المباريات على أرضه في 2023/24، حيث سجل ستة أهداف وست تمريرات حاسمة وحقق 80 نقطة.

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) 14.4 مليون جنيه إسترليني

رفع هدفي النرويجي ضد إيفرتون في الأسبوع الماضي ملكيته إلى أكثر من 70 في المائة في الجولة DGW25، قبل مواجهة تشيلسي وبرينتفورد على أرضه.

إيفان توني (برينتفورد) 8.2 مليون جنيه إسترليني

سجل نجم برينتفورد ثلاثة أهداف وقدم تمريرة حاسمة ليحقق 26 نقطة متصدرة للفريق خلال مبارياته الأربع منذ عودته من الإيقاف، قبل مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي بالجولة المقبلة.

داروين نونيز (ليفربول) 7.6 مليون جنيه إسترليني

فشل المهاجم الأوروجوياني بالمشاركة في الأهداف مرة واحدة فقط خلال آخر ست مباريات، حيث سجل أربعة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، ويلاقي برينتفورد ولوتون تاون بالجولة 25.