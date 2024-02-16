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موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام ميدياما في دوري أبطال إفريقيا

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك عندما يواجه ميدياما الغاني.

وكان الأهلي قد تعادل مع مع شباب بلوزداد الجزائري بدون اهداف خارج الديار في إطار مواجهات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا برصيد 6 نقاط، بينما ميدياما برصيد 4 نقاط في المركز الرابع والأخير.

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني

تقام مباراة الأهلي وميدياما يوم الجمعة المقبل الموافق 23 فبراير الجاري في غانا، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، السابعة مساء بتوقيت

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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