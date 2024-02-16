ملخص مباراة أهلي جدة والأخدود في الدوري السعودي.. شاهد

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود في تحقيق نتيجة الفوز أمام نظيره أهلي جدة، ضمن منافسات الجولة ال 20 من عمر دوري روشن السعودي لهذا الموسم.



وشهدت المباراة فوز الأخدود على نظيره الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي شهدها ملعب مدينة الأمير الهذلول بن عبد العزيز الرياضية في مدينة نجران السعودية.

ملخص مباراة أهلي جدة والأخدود



تقدم أليكس كولادو، بالهدف الأول للأخدود في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأولؤ فيما تعادل أهلي جدة من خلال اللاعب سولومون، لاعب الأخدود عن طريق الخطأ في مرماه خلال الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول.

ونجح الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو في مرمى الأخدود تسجيل هدف التقدم لأهلي جدة في الدقيقة 46، فيما سجل هدف الأخدود الثاني اللاعب حمد ال منصور في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

فيما جاء هدف الانتصار للأخدود في الدقيقة 59 عن طريق اللاعب تاوامبا من زمن الشوط الثاني من اللقاء.

وتجمد رصيد أهلي جدة عند النقطة 40 في المركز الثالث بترتيب الدوري السعودي، بينما نجح الأخدود في الوصول للنقطة 23، ليحل في المركز الحادي عشر بترتيب المسابقة.