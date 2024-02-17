شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفقد أحمد ياسر ريان أمام الجونة فى الدورى للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، خدمات أحمد ياسر ريان أمام فريق الجونة، فى المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من دورى Nile.

ويغيب أحمد ياسر ريان عن سيراميكا أمام الجونة بعد حصوله على الكارت الأحمر المباشر فى الدقيقة 42 من مباراة الإسماعيلى، مما يمنعه من الظهور أمام الجونة وبلدية المحلة.

واستعاد سيراميكا خدمات أحمد هانى أمام الجونة بعد غيابه أمام الإسماعيلى، للإيقاف بعد حصوله على 3 إنذارات، ليغيب عن فريقه فى المباراة التى خسرها بهدفين مقابل هدف.

وسقط فريق سيراميكا أمام الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى.

افتتح التسجيل للإسماعيلى نادر فرج في الدقيقة 15 قبل أن يضيف عبد الرحمن المجدى الهدف الثانى للدراويش في الدقيقة 27، بينما سجل صديق أوجولا هدف سيراميكا الوحيد فى الدقيقة 48.

وحصد الإسماعيلى أول 3 نقاط بعد الخسارة أمام إنبى في الجولة التاسعة من الدورى والتعادل أمام المصري في الجولة الـ11.

يحتل سيراميكا المركز التاسع فى ترتيب جدول دورى nile برصيد 14 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 11 هدفاً.