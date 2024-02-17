جدة تختتم موسمها الشتوي للفروسية: 6 كؤوس ومليون ريال

الرياص - اسماء السيد - الطائف: اختتم بميدان الملك خالد للفروسية بالطائف الجمعة موسم سباقات جدة الشتوي بواقع ثمانية أشواط و6 كؤوس وشهد السباق حضورًا جماهيريًّا لافتًا.

حقق المركز الأول في الشوط الأول الجواد "الحافظ الله" للمالك تركي عبدالعزيز السهلي وتدريبات أحمد مكي وقيادة الخيال عبدالله المساعد.

وجاء في المركز الأول في الشوط الثاني على درع وزارة الرياضة الفرس "الخشف الطروب" للمالك عبدالعزيز بن معلا السهلي وتدريبات أحمد مكي وقيادة الخيال خالد الشرار، وحاز المركز الأول للشوط الثالث على كأس نادي سباقات الخيل السعودي الجواد "هل ترا" للمالك تركي عبدالعزيز السهلي وتدريبات أحمد مكي وقيادة الخيال أحمد العتيبي.

فيما حاز المركز الأول في الشوط الرابع الجواد "اتقان ايرلندا" للمالك تركي عبدالعزيز السهلي وتدريبات أحمد مكي وقيادة الخيال أحمد العتيبي، والشوط الخامس حقق المركز الأول الجواد "س س جلمود" للمالك حسين علي العذيقي وتدريبات عايش الهذلي وقيادة الخيال عبدالله الكريديس.

"مبهج الخير"

ونال المركز الأول للشوط السادس الجواد "مبهج الخير" للمالك عبدالعزيز معلا السهلي وتدريبات أحمد مكي وقيادة الخيال خالد الشرار، وحقق الفرس "مملكة أمريكا " المركز الأول في الشوط السابع للمالك عبدالعزيز بن معلا السهلي وتدريبات أحمد مكي وقيادة الخيال خالد الشرار.

وجاء في المركز الأول من شوط الختام الثامن الجواد "بسيل نعيمات" للمالكة خلود محمد الغامدي تحت تدريبات بندر الجابري وقيادة الخيال حمزة سعد.

وفي نهاية السباق توج مدير فرع وزارة الرياضة بالطائف عبدالله الزايدي، الفائزين بالمراكز الأولى في الشوط الثاني والرابع نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، كما توج المشرف العام على سباقات جدة سلطان مجرشي الفائز في الشوط الثالث بكأس نادي سباقات الخيل.

كأس وزارة حرس الحدود

فيما توج بطل كأس وزارة حرس الحدود السعودي مساعد قائد منطقة مكة المكرمة اللواء بحري محمد الشهري، الفائز بالشوط الخامس، وتوج وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي اللواء ركن عبدالله التويجري، الفائز بالشوط السادس بكأس وزارة الحرس الوطني.

كما تقدم اللواء صالح الجابري مدير شرطة منطقة مكة المكرمة بتتويج الفائز بكأس وزارة الداخلية في الشوط السابع، وفي ختام الأشواط تقدم قائد منطقة الطائف اللواء ركن خالد بن سعيد الشيبة بتقديم كأس وزارة الدفاع للفائز وتسليم مجسم شيك بقيمة خمسمائة ألف ريال جائزة ودعم هذا الحفل الكبير.