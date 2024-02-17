موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد عشاق كرة القدم الإنجليزية لمتابعة مباراة قوية ومثيرة تجمع برينتفورد وليفربول، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



ويتوقع العديد جماهير كرة القدم الإنجليزية أن تشهد المباراة إثارة كبيرة، خاصة وأن الفريقان يمتلكان لاعبين ذات قدرات فنية كبيرة.

موعد مباراة برينتفورد أمام ليفربول والقنوات الناقلة

تنطلق مواجهة برينتفورد أمام ليفربول في تمام الثانية والنصف من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب "جريفين بارك".

ومن المقرر أن تُنقل المباراة شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، والاي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة سنوات.

وكانت جماهير ليفربول قد تلقت صدمة كبيرة، بعدما قرر المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، رحيله عن صفوف الفريق الإنجليزي مع نهاية الموسم الحالي، حيث شدد على أن قراره نهائيًا ولا رجعة فيه.