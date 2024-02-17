شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: الاطمئنان على حراسة المرمى أهم مكاسب الأهلى أمام بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن الأهلى حقق نتيجة إيجابية بالتعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى بدون أهداف، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا.

وقال أحمد شوبير خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الأداء لم يكن جيدا للأهلى ولكن خرج بالمطلوب والنقطة وضعت الأهلى فى صدارة مجموعته ويحتاج لفوز وتعادل ليضمن التأهل".

وأضاف أحمد شوبير: "الأهلى خرج بمكاسب كبيرة من المباراة، والتى يأتى على رأسها الاطمئنان على حراسة المرمى بعد التخوف لإصابة محمد الشناوى، ولكن مصطفى شوبير تعامل بشكل ممتاز مع كل الاختبارات الكتير اللى جتله، والرباعى الدفاعى أمامه قدموا مباراة كبيرة ساعدته فى الحفاظ على شباكه".

وتابع شوبير: "أرجو من الجماهير عدم اللوم على أكرم توفيق لأنه راجع من فترة غياب كبيرة ولعب أكثر من 60 دقيقة يشكر عليها لأن الوضع بعد إصابة كوكا وديانج جعله أساسيا وهو لم يكتمل جاهزيته".

وأضاف: "كولر تعامل مع المباراة بشكل جيد، وأرى أن تدخلاته كانت فى وقتها الصحيح وقدم مباراة جيدة على المستوى التكتيكى والغياب عن المباريات الرسمية أثر على اللاعبين".