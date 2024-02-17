شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الجارحى: الأهلى حقق نتيجة إيجابية فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد محمد الجارحى رئيس بعثة الأهلى فى الجزائر، أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة رغم الظروف الصعبة فى المباراة أمام شباب بلوزداد، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا.

وقال محمد الجارى فى مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله نتيجة إيجابية بعد توقف كبير وصدارة للمجموعة".

وتابع رئيس البعثة: "اللاعبون عملوا اللى عليهم وقدموا كل ما يملكون فى ظل الصعوبات الموجودة والأمطار التى كانت متواجدة أثناء المباراة".

وأضاف الجارحى: "كنا نريد تحقيق الفوز ولكن هذه النقطة وضعتنا على صدارة المجموعة ولا يوجد لاعب أثر فى المباراة والقادم أفضل، وفترة غياب كبيرة تمتد 50 يوما ودا أثر على الأداء ولكن اللاعبين قدموا كل ما يملكون وفريق شباب بلوزداد فريق سريع وقوة".

وأوضح رئيس بعثة الأهلى: "هنغادر الجزائر فى الساعة الواحدة صباحا إلى القاهرة وسوف نسافر إلى غانا الثلاثاء المقبل لمواجهة ميدياما الغانى فى الجولة الخامسة يوم الجمعة".