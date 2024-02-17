شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: راضى عن التعادل مع شباب بلوزداد وهدفنا قمة المجموعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاهلى أنه راضى عن نتيجة مباراة شباب بلوزداد الجزائرى بسبب عدة عوامل منها الابتعاد عن المشاركة في المباريات الرسمية منذ 6 أسابيع وأنضمام اللاعبين الدوليون من منتخبات بلادهم بشكل متأخر.

وأوضح مارسل كولر خلال المؤتمر الصحفى قائلا" لم نصل للجاهزية الأمثل لأننا لم نخض أي مباراة منذ 6 أسابيع ووصل اللاعبون الدوليون بشكل متأخر من كأس أمم إفريقيا في المقابل بلوزداد يلعب بشكل مستمر في الدوري الجزائري وجاهز بشكل أفضل وظهر ذلك اليوم وكان أداءهم أفضل منا شباب بلوزداد فريق جيد جدا وقدم كرة راقية ولديه سرعات وهو فريق قوي وكنت أعلم ذلك قبل اللقاء ولذلك راضٍ عن نقطة التعادل".

وتابع كولر قائلا : متبقي مباراتين في المجموعة وهدفنا الفوز بهما والتأهل في الصدارة والمهمة ليست سهلة، سنخوض مباراة صعبة ضد ميدياما خارج الديار الأسبوع المقبل حيث ليس لدينا مباريات رسمية خلال هذه الفترة وبالتالي سنحاول تجهيز الفريق للمواجهة الصعبة بأفضل طريقة ممكنة، وستكون المباراة الأخيرة كنهائي وسنحاول التأهل في الصدارة كما اعتدنا".