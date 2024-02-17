شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير بعد مباراة شباب بلوزداد: الحمد الله والقادم أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق مصطفي شوبير حارس مرمي النادي الأهلي ، علي مباراة فريقه أمام شباب بلوزداد في دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا ، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين .

ونشر شوبير عدد من الصور له في المباراة وعلي حسابه بموقع انستجرام ، وعلق عليها " الحمد الله والقادم أفضل بإذن الله".

مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، شهدت مشاركة مصطفى شوبير، في حراسة مرمى النادي الأهلي، في غياب محمد الشناوي، قائد الفريق للإصابة، وقدم الحارس أداءً جيدًا نال إشادة الجميع.

ووفقًا لموقع "Sofascore" العالمي، حصل مصطفى شوبير، حارس الأهلي، على أعلى تقييم في مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، بنسبة (8.1/10).

- الحفاظ على نظافة الشباك

- التصديات: 5

- إبعاد الكرة بقبضة اليد: 2

- تشتيت الكرة: 3

- تمريرات طولية صحيحة: 5/12